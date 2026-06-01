01 июня 2026 в 09:57

Сочные сосиски с сыром в лаваше — готовлю так, и жена больше не ворчит на фастфуд

Сосиски с сыром — это не скучный фастфуд, а спасение, когда лень готовить. Проверено на себе.

Ингредиенты

Сосиски — 8 шт., сыр — 150 г, чеснок — 2 зубчика, зелень — пучок, майонез — 2 ст. л., перец — по вкусу, лаваш — 2 листа, бекон — 8 полосок, яйца — 4 шт., хлеб — 8 ломтей.

Как готовлю

Сначала натираю сыр на мелкой терке, смешиваю с чесноком, зеленью и майонезом — начинка готова за минуту. Тем временем делаю в сосисках глубокий надрез, не прорезая до конца, и нафаршировываю их сырной массой.

Выкладываю сосиски в форму и отправляю в духовку на 190 градусов минут на 10–12, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Если хочется быстрее, оборачиваю лавашом или беконом и жарю на сковороде — хрустит так, что соседи завидуют.

Для бутербродов выкладываю сосиски на хлеб, сверху еще сыр и яйцо, запекаю до золотистой корочки — дети сметают за секунду.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда подозревал, что сыр в магазинных сосисках — это фантастика, и решил сам нафаршировать их тертым сулугуни с чесноком и зеленью.

Результат превзошел ожидания: сосиски лопнули на сковороде, выпустив тягучий, ароматный сыр, и вся кухня пропахла так, что соседи заглянули узнать, что я колдую. Советую сначала проколоть сосиски вилкой, чтобы они не взрывались, а подавать с горчицей — мужской ужин готов.

