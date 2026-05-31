Эти трубочки съели за минуту, молча, не отрываясь. Лаваш с сыром — моя новая утренняя магия

Пять ингредиентов, одна сковорода и ровно столько времени, сколько нужно, чтобы закипел чайник, — вот что нужно для реализации этого рецепта.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 листа, сыр твердый — 200 г, петрушка — 50 г, томатный соус — 3 ст. л., йогурт натуральный — 3 ст. л., масло растительное для жарки — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала тру сыр на крупной терке и рублю зелень. Смешиваю соус с йогуртом — это наша «смазка». Режу лаваш на квадраты, кисточкой чуть увлажняю каждый лист, кладу сыр и зелень, сворачиваю в тугую трубочку.

Бросаю на горячую сковороду и кручу их, как диджей пластинки, пока не станут золотыми со всех сторон. Минута — и готово. Хруст такой, что семья просыпается и спешит к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, будет просто лепешка с сыром — ошибался. Эти трубочки оказались невероятно хрустящими снаружи и тягучими внутри. Сыр плавится так, что тянется за каждым кусочком. Советую подавать горячими, прямо со сковороды, с чашкой сладкого чая — контраст вкусов божественный.

Проверено редакцией
Почему не работает Telegram сегодня, 31 мая: замедление, заблокируют ли
Огурцы «Универсальные» без уксуса: хрустящие зеленцы с чесноком и хреном — идеальны к картошечке и мясу
Топ-10 продуктов, богатых кальцием: для костей, зубов и нервов
Ленивый пирог-улитка из лаваша с 3 видами сыра. Запекается 25 минут, хрустит и тянется
