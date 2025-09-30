Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 21:58

Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гаспачо — этот знаменитый испанский холодный суп, настоящее спасение в знойную погоду, обладает удивительно свежим вкусом благодаря продуманному сочетанию овощей. Основу блюда составляют килограмм спелых помидоров, один крупный огурец, один красный болгарский перец и 1–2 зубчика чеснока, которые вместе создают не только яркий вкус, но и витаминный коктейль.

Для придания супу идеальной текстуры и насыщенности в рецепте используется около 100 граммов белого хлеба, который предварительно размачивают, и 4–5 столовых ложек качественного оливкового масла. Секрет сбалансированного вкуса заключается в точной дозировке приправ: столовая ложка винного уксуса, чайная ложка соли и половина чайной ложки черного перца раскрывают натуральный вкус овощей, создавая гармоничный и освежающий букет.

Приготовление гаспачо — это простой и быстрый процесс: все очищенные и нарезанные овощи вместе с размоченным хлебом измельчаются в блендере до состояния нежного однородного пюре. Затем суп настаивается в холодильнике не менее 2 часов и подается с мелко нарезанными свежими овощами или хрустящими гренками. Такая технология приготовления позволяет сохранить все витамины и свежесть ингредиентов, что делает гаспачо не только вкусным, но и полезным.

Приготовьте этот освежающий суп, где килограмм помидоров и горсть свежих овощей создают кулинарную прохладу, и откройте для себя подлинный вкус испанской кухни без особых усилий. Гаспачо станет идеальным решением для летнего обеда или легкого ужина, даря ощущение свежести и насыщенный овощной вкус в каждой ложке.

Ранее мы опубликовали рецепт грузинского супа харчо.

Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
