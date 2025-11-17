Страна НАТО начала военные учения в 100 км от границы с Россией

Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с Россией, сообщила пресс-служба ВС республики. В маневрах участвуют более 2 тыс. военнослужащих, задействовано 500 единиц техники.

В ходе учений отрабатывают применение артиллерии в условиях ранней зимы. Они проходят на полигоне «Роваярви» в Лапландии. Первый этап этих учений провели с 8 по 16 ноября.

Ранее в акватории Балтийского моря прошли учения НАТО под кодовым названием Merlin. Маневры, направленные против подводных лодок, начались 8 ноября и продлились до 14 ноября. Они проходили под руководством ВМС Швеции вдоль ее побережья и в территориальных водах. В маневрах задействован многонациональный флот, в который вошли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, корветы и фрегаты.

До этого военные учения НАТО Dacian Fall 2025 были организованы в Румынии и Болгарии. В них, помимо упомянутых стран, участвовали еще восемь государств Альянса: Бельгия, Северная Македония, Франция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Люксембург. В маневрах были задействованы более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники.