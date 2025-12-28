В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего

В Национальном центре «Россия» состоялась премьера современного мультижанрового спектакля «Морозко», объединившего балет, фольклор и мультимедийные технологии, сообщила заместитель генерального директора центра Анастасия Звягина. Постановка представляет собой новую интерпретацию известной русской сказки с участием ведущих артистов страны и создана для сохранения культурных традиций и их передачи новым поколениям, говорится на сайте центра.

Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль — это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий, — сказала Звягина.

Ранее в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) 20 декабря состоялась торжественная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик». Перед журналистами выступили создатели и солисты постановки, а также представители столичного департамента культуры, глава которого Алексей Фурсин, следуя традиции, разрубил саблей большой золотой орех для успешного проведения сезона.

Кроме того, прапраправнучатый племянник композитора Денис фон Мекк заявил, что просмотр балета Петра Чайковского «Щелкунчик» стал в Соединенных Штатах одной из ключевых рождественских традиций. По его мнению, это произведение способно пробуждать и усиливать интерес американской аудитории к русской культуре.