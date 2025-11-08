Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 10:30

Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море

ВМС Швеции, акватория Балтийского моря ВМС Швеции, акватория Балтийского моря Фото: MC2 Elexia Morelos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В акватории Балтийского моря стартовали учения альянса НАТО под кодовым названием Merlin, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Швеции. Маневры, направленные против подводных лодок, продлятся до 14 ноября. Они проходят под руководством ВМС Швеции вдоль ее побережья и в территориальных водах.

Как пояснили в командовании Вооруженных сил королевства, сложный рельеф морского дна в регионе создает множество естественных укрытий для подводных лодок. В связи с этим утверждается, что шведские военные моряки разработали специальные тактические приемы для поиска и противодействия субмаринам, адаптированные именно к условиям Балтики.

В маневрах задействован многонациональный флот, в который вошли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, шведские корветы и фрегаты, вспомогательные суда, а также подводные лодки ВМС Швеции и Германии. Воздушную поддержку обеспечивают вертолеты.

Ранее Военные учения НАТО Dacian Fall 2025 начались в Румынии и Болгарии. В них, помимо упомянутых стран, участвуют еще восемь государств Альянса: Бельгия, Северная Македония, Франция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Люксембург.

