25 декабря 2025 в 11:21

КНДР показала свою первую атомную подлодку

Сеул, Южная Корея: Люди смотрят круглосуточную новостную трансляцию агентства Yonhap на Сеульском железнодорожном вокзале, в которой показан визит северокорейского лидера Ким Чен Ына и его дочери на строительную площадку 8700-тонной атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами Сеул, Южная Корея: Люди смотрят круглосуточную новостную трансляцию агентства Yonhap на Сеульском железнодорожном вокзале, в которой показан визит северокорейского лидера Ким Чен Ына и его дочери на строительную площадку 8700-тонной атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой и дочерью лично проинспектировал ход строительства первой северокорейской атомной подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Впервые были озвучены параметры субмарины — водоизмещение составит 8700 тонн, что сделает ее крупнейшей в подводном флоте страны.

Генсек Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подлодки водоизмещением 8,7 тыс. тонн со стратегическими управляемыми ракетами, — говорится в материале.

Ким Чен Ын подчеркнул, что реализация этого проекта является ключевым элементом оборонной политики, основанной на «сильнейшей ударной мощи». По его словам, новая АПЛ станет важным сдерживающим фактором, а дальнейшее укрепление ядерного щита названо «благородной участью и долгом нынешнего поколения».

Одновременно северокорейский лидер раскритиковал аналогичные планы Южной Кореи по созданию собственной атомной подводной лодки, назвав их дестабилизирующим фактором для региона. Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет и дальше активно оснащать свой флот средствами ядерного поражения.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что военный контингент КНДР внес важный вклад в освобождение Курской области. Он поблагодарил северокорейских боевых соратников, отметив, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном.
