В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике

Российские проекты в области атомной энергетики компетентнее и дешевле американских, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сотрудничестве в этой сфере между Ереваном и Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы, передает ТАСС.

Будучи самой передовой страной в мире в этой области, Россия способна выдерживать самый высокий уровень международной конкуренции, если такая конкуренция будет востребована партнерами. То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы, — отметил Песков.

Говоря конкретно об Армении, пресс-секретарь напомнил, что в республике присутствуют старые советские объекты. По его словам, это дает России значительные преимущества в компетенциях и конкурентоспособности при их обслуживании и модернизации.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Ереван заявил, что США рассматривают возможность инвестирования до $9 млрд (693 млрд рублей) в развитие ядерной энергетики Армении. Речь идет о проектах в сфере гражданской атомной энергетики с участием американских и армянских компаний.