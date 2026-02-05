Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:46

Новый российский дрон-тяжеловес начал громить ВСУ

Новый российский тяжелый FPV-дрон «Провод» начал массово поступать в войска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новый российский тяжелый FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начал массово поступать в войска, сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов. По его словам, которые приводит РИА Новости, от подразделений уже приходят положительные отзывы и видео с успешным применением.

Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется <…> «Овод-Про», или «Провод». <…> Сейчас идут отгрузки в том числе на склады Министерства обороны, и уже Министерство обороны распределяет между подразделениями, — отметил Иванов.

Агентство пишет, что основное отличие беспилотников на оптоволокне — это устойчивость сигнала к радиопомехам и средствам радиоэлектронной борьбы. Однако дальность полета таких дронов ограничена длиной кабеля — около 20--40 км.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью одного из новейших дронов «Жук». По его словам, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля до 07:00 3 февраля.

