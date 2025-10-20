Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:48

В двух странах Юго-Восточной Европы начались учения НАТО

Учения НАТО Dacian Fall 2025 начались в Румынии и Болгарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военные учения НАТО Dacian Fall 2025 начались в Румынии и Болгарии, сообщило Радио Румынии. В них, помимо упомянутых стран, участвуют еще восемь государств Альянса: Бельгия, Северная Македония, Франция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Люксембург.

В маневрах задействованы более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники. Учения продлятся до 13 ноября, они являются последним этапом увеличения количества боевых групп НАТО в Румынии и Болгарии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что России следует готовиться к любым сценариям, включая неблагоприятные, на фоне учений НАТО Steadfast Noon. По его мнению, силы Альянса могут отрабатывать действия по ограничению морского трафика, в том числе полную блокировку Датских проливов.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Он добавил, что это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений.

Румыния
Болгария
НАТО
военные учения
