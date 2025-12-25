Россиянам назвали прожиточный минимум в 2026 году Доцент Балынин: прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тыс. рублей

Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тыс. рублей, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, для трудоспособного населения он окажется чуть выше — 20 644 рубля.

Для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубль, — уточнил Балынин.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она подчеркнула, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Тем временем депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума, слухи об этом лишь дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность. Он напомнил, что страховая пенсия зависит от количества заработанных страховых баллов с учетом размера зарплаты и продолжительности официального трудоустройства. Парламентарий добавил, что люди с инвалидностью имеют право как на пенсию, так и на дополнительное обеспечение в натуральной или денежной форме.