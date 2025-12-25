Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 04:47

Россиянам назвали прожиточный минимум в 2026 году

Доцент Балынин: прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тыс. рублей, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, для трудоспособного населения он окажется чуть выше — 20 644 рубля.

Для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубль, — уточнил Балынин.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она подчеркнула, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Тем временем депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума, слухи об этом лишь дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность. Он напомнил, что страховая пенсия зависит от количества заработанных страховых баллов с учетом размера зарплаты и продолжительности официального трудоустройства. Парламентарий добавил, что люди с инвалидностью имеют право как на пенсию, так и на дополнительное обеспечение в натуральной или денежной форме.

деньги
Россия
финансы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Кошатникам рассказали, как приучить питомца не бояться гостей
Попасть в аварию во сне: что значит для женщины и мужчины на самом деле
«За гранью»: норвежский экс-посол рассказал о жизни в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 декабря
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья для определенных граждан
Составлен список самых атмосферных российских городов в период Нового года
Один из крупнейших нефтепереработчиков возобновил закупки российской нефти
Гороскоп 25 декабря: кому можно не работать и зачем поощрять лень
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
Раскрыто, что грозит организатору слишком шумной новогодней вечеринки
Первую партию тяжелых дронов «Бердыш» отправили в зону СВО
Меркачева рассказала о переданном Путину списке на помилование
Долина захотела еще пару месяцев пожить в квартире в Хамовниках
Лось во сне — символ силы и перемен: кому и что предвещает
Врач ответила, чем можно заменить орехи при проблемах с желудком
Чехия денег не даст: почему Евросоюз начал «сливать» Украину
Путин встретился с представителями российского бизнеса
Дисквалификация Валиевой от соревнований официально завершилась
Экс-советника Горбачева сбил Mercedes в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.