Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:49

В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума

Депутат Нилов: россиянам не грозят пенсии ниже прожиточного минимума

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума, заявил НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он отметил, что слухи об этом дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность.

Нужно прекратить вносить сумбур и провоцировать граждан. Заявления, что пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, дезориентируют людей. Любому неработающему пенсионеру в России, какая бы у него ни была маленькая страховая или социальная пенсия, обеспечивается ежемесячный прожиточный минимум через доплату из бюджета, — объяснил Нилов.

Он напомнил, что страховая пенсия зависит от количества заработанных страховых баллов с учетом размера зарплаты и продолжительности официального трудоустройства. Парламентарий добавил, что люди с инвалидностью имеют право как на пенсию, так и на дополнительное обеспечение в натуральной или денежной форме.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

пенсии
депутаты
выплаты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитрий Масленников отреагировал на слухи об отношениях с Клавой Кокой
Редкую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.