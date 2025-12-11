В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума

Россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума, заявил НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он отметил, что слухи об этом дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность.
Нужно прекратить вносить сумбур и провоцировать граждан. Заявления, что пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, дезориентируют людей. Любому неработающему пенсионеру в России, какая бы у него ни была маленькая страховая или социальная пенсия, обеспечивается ежемесячный прожиточный минимум через доплату из бюджета, — объяснил Нилов.
Он напомнил, что страховая пенсия зависит от количества заработанных страховых баллов с учетом размера зарплаты и продолжительности официального трудоустройства. Парламентарий добавил, что люди с инвалидностью имеют право как на пенсию, так и на дополнительное обеспечение в натуральной или денежной форме.
Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.