Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:41

«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»

Медведчук: Зеленский не отмоется от позора после атаки на резиденцию Путина

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украинский президент Владимир Зеленский «не отмоется от позора» после атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он назвал налет БПЛА приказом на физическое устранение РФ.

Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет, — подчеркнул политик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия направит США расшифровку данных украинского БПЛА, которым ВСУ пытались атаковать один из объектов президентской резиденции 29 декабря. Представителям спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием. Всего ВСУ использовали 91 дрон.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина может ухудшить отношения между США и Евросоюзом. Он не исключил, что эта операция была проведена при поддержке Великобритании.

Украина
Владимир Зеленский
Владимир Путин
атаки
Россия
БПЛА
Виктор Медведчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.