«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного» Медведчук: Зеленский не отмоется от позора после атаки на резиденцию Путина

Украинский президент Владимир Зеленский «не отмоется от позора» после атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он назвал налет БПЛА приказом на физическое устранение РФ.

Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет, — подчеркнул политик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия направит США расшифровку данных украинского БПЛА, которым ВСУ пытались атаковать один из объектов президентской резиденции 29 декабря. Представителям спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием. Всего ВСУ использовали 91 дрон.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина может ухудшить отношения между США и Евросоюзом. Он не исключил, что эта операция была проведена при поддержке Великобритании.