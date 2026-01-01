Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал зашкаливающий цинизм и полную утрату нравственных ориентиров, сообщили в Министерстве иностранных дел России. Таким образом в ведомстве отреагировали на удар Вооруженных сил Украины по селу Хорлы в Херсонской области. Там отметили, что Киев давно перестал удивлять.

Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своем новогоднем обращении о стремлении Киева к миру. Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что игнорирование произошедшего будет означать открытое пособничество и соучастие в терактах Киева. В МИД призвали правительства суверенных государств и международные структуры публично выступить с осуждением действий Украины.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за атаку на херсонские Хорлы должно затронуть ее исполнителей и их командиров. Он потребовал больше не церемониться с Киевом.