Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно

Ученики девятых классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочую профессию бесплатно, передает ТАСС. Закон об этом вступил в силу 1 января. Перечень профессий будут формировать региональные органы власти, ориентируясь на потребности рынка труда своего региона.

При прохождении курсов профессиональной подготовки школьники продолжат учиться по основной образовательной программе, установленной законом. Таким образом, подростки смогут получать полезные навыки и готовиться к повторному экзамену одновременно. Кроме того, выпускники, успешно завершив школьные программы и сдав государственные экзамены, имеют возможность дополнительно получить не только обычный аттестат, но и специальное свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.

В этом году первый ЕГЭ проведут 1 июня — в этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию. А первый ГИА запланирован на 2 июня — он будет по математике. До этого экзамены начинались за две недели до окончания учебного года.