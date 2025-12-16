Стало известно, как сдвинули сроки экзаменов в школах в 2026 году Сенатор Мурог: проведение ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели позже в 2026 году

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели позже в 2026 году — выпускные экзамены начнутся только после окончания учебного года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игоря Мурога. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора вступили в силу 16 декабря 2025 года. По словам сенатора, заблаговременное формирование такого расписания — это разумная практика.

Это дает возможность учащимся 9-х и 11-х классов, их родителям и педагогам грамотно распланировать подготовку, эффективно распределить время на изучение обязательных предметов, таких как русский язык и математика, а также экзаменов по выбору. Это снижает вероятность перегрузок и стрессовых ситуаций, что повышает шансы успешно сдать экзамены и поступить в высшие учебные заведения, — отметил Мурог.

В новом году первый ЕГЭ проведут 1 июня — в этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию. А первый ГИА запланирован на 2 июня — он будет по математике. До этого экзамены начинались за две недели до окончания учебного года.

Ранее сообщалось, что количество российских регионов, участвующих в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы (СПО), вырастет до 12. Соответствующее решение приняло правительство РФ.