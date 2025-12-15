Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ распространят еще на девять регионов

Количество российских регионов, участвующих в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы (СПО), вырастет с трех до 12, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО <...>. К нему будут подключены еще девять регионов, — сообщили в пресс-службе.

В частности, эксперимент расширят на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Ранее правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Так, школьники с 2026 года получат возможность поступать в колледжи по упрощенной схеме, сдав всего два обязательных экзамена — русский язык и математику. Для школьников, которые планируют пойти в 10–11-е классы, правила останутся прежними.

До этого сообщалось, что основной период ЕГЭ в 2026 году предлагается провести с 1 июня по 9 июля, а основной этап ОГЭ может начаться 2 июня с испытания по математике. Согласно проекту расписания Рособрнадзора, оба экзамена предусматривают досрочный, основной и дополнительный периоды для выпускников.