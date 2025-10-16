Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:24

Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: ЕГЭ в 2026 году могут провести с 1 июня по 9 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Основной период Единого государственного экзамена в 2026 году предлагается провести с 1 июня по 9 июля, а основной этап ОГЭ может начаться 2 июня с испытания по математике, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Согласно проекту расписания, оба экзамена предусматривают досрочный, основной и дополнительный периоды для выпускников.

В соответствии с проектом проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода — с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода — с 4 по 25 сентября, — говорится в сообщении.

Ранее преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер заявила, что выбор предметов для Единого государственного экзамена должен основываться на определении университета и будущей профессии. По ее словам, ориентация исключительно на личные предпочтения в учебных дисциплинах является рискованной, поскольку они предоставляют лишь поверхностное понимание программы.

Кроме того, директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил, что отмена домашней работы в выходные дни лишит школьников возможности полноценной подготовки к ЕГЭ. По его мнению, утвержденная в России унифицированная учебная программа требует строгого соблюдения, а любые отклонения от нее создадут существенные пробелы в знаниях учащихся.

