Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами

Что приготовить, не как у всех — шокируем гостей новыми вкусами

Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами

Праздники — идеальное время поэкспериментировать со вкусами: не только со сладким, кислым, соленым и горьким. Ученые уже давно добавили к ним еще два — умами и крахмальный, но до нашего стола они пока добираются нечасто. А зря: с ними любое меню превращается в кулинарный аттракцион, и вопрос: «Что приготовить, не как у всех?» решается сам собой.

Что такое вкус унами

Умами открыли в начале XX века в Японии: профессор Кикунае Икеда искал, почему бульон из водорослей кажется таким глубоким и насыщенным. Этот вкус описывают как «мясной», «бульонный», «сырный», он создает ощущение плотного, теплого, умиротворяющего блюда. Умами дают продукты с глутаматами: выдержанные сыры, томаты, грибы, соевый соус, вяленое мясо. В праздники это отличный способ удивить: знакомые продукты звучат совсем по-новому.

Крахмальный вкус: тихий герой гарниров

Крахмальный вкус выделили совсем недавно, уже в XXI веке: ученые заметили, что мы прекрасно различаем вкус вареного риса, картофеля, пасты еще до того, как слюна расщепит их до сладости. Его описывают как мягкий, шелковистый, «хлебный» фон — не яркий, но невероятно уютный. Мы чувствуем его в пюре, лапше, ризотто, клецках — просто не привыкли называть его отдельным вкусом.

Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Праздничная закуска с умами

Мини-тарталетки с умами легко приготовить заранее.

Смешайте мягкий творожный сыр, немного тертого пармезана, каплю соевого соуса и ложку густых томатных сливок или вяленых томатов.

Добавьте обжаренные грибные кубики, наполните тарталетки и прогрейте в духовке 5–7 минут.

Начинка получится густой, бульонно-сырной, с ярким умами — гости не сразу поймут, за счет чего вкус такой «глубокий», но тарелка опустеет быстро.

Новогоднее блюдо с крахмальным вкусом

Попробуйте сделать сливочный картофельно-рисовый гратен.

Отварите до полуготовности тонкие ломтики картофеля и немного круглого риса, смешайте, залейте сливками с щепоткой мускатного ореха и соли.

Посыпьте тертым сыром и запекайте до мягкости и румяной корочки.

В результате получится густой, уютный, «пледовый» крахмальный вкус, где картофель и рис словно сливаются в один нежный гарнир.

Добавлять такие блюда на стол стоит небольшими порциями: с непривычки гости могут не оценить и не сразу поймут, что именно происходит у них во рту. Но задачку со звездочкой: «Что приготовить, не как у всех?» вы решите блестяще, а эти два блюда запомнят все надолго — и, возможно, попросят рецепт уже на следующий праздник.

Ранее мы рассказывали, как приготовить «Оливье», которое шокирует не меньше унами.