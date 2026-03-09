Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 09:19

Бабушкин секрет винегрета: идеальный салат с ярким хрустом

Винегрет с яблоком и квашеной капустой: похрустеть — так от души Винегрет с яблоком и квашеной капустой: похрустеть — так от души Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие хозяйки избегают добавлять яблоко в винегрет, боясь, что оно даст сок и превратит салат в «кашу». И совершенно напрасно. В этом рецепте используется один ресторанный прием, который сохраняет текстуру идеальной, а вкус делает объемным и свежим. Вместо привычного нарезания кубиками, яблоко... натирают на терке для корейской моркови и используют особым образом.

Этот вариант винегрета с квашеной капустой и яблоком получается невероятно хрустящим, сочным и легким. Секрет здесь не только в нарезке, но и в заправке, которая собирает все воедино.

Ингредиенты:

  • свекла (запеченная) — 2 шт. (300 г);

  • картофель (отварной в мундире) — 3 шт. (250 г);

  • морковь (отварная) — 1 шт. (120 г);

  • квашеная капуста (хрустящая, бочковая) — 200 г;

  • яблоко зеленое (кислое, твердое) — 1 крупное (200 г);

  • лук репчатый (крымский или белый) — 1 шт.;

  • огурец маринованный (не соленый) — 2 шт. (100 г);

  • масло оливковое или подсолнечное — 3 ст. л.;

  • горчица в зернах — 1 ч. л.;

  • сок лимона — 1 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Бабушкин секрет винегрета: идеальный салат с ярким хрустом Бабушкин секрет винегрета: идеальный салат с ярким хрустом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление:

  1. Запеченную и остывшую свеклу нарезают мелкими кубиками, сбрызгивают ложкой масла и откладывают в сторону. Это запечатывает цвет и не дает ему окрасить все остальные овощи.

  2. Картофель, морковь и огурец нарезают классическим мелким кубиком.

  3. А вот здесь самое интересное: яблоко очищают от кожуры, но не режут, а трут на длинной соломке (терка «Бернер» или для моркови по-корейски). Затем эту соломку смешивают с соком лимона прямо в миске — это сохранит цвет и добавит нужную кислинку.

  4. Квашеную капусту слегка отжимают от рассола, чтобы не было лишней влаги, и если она длинная — нарезают по 2-3 см.

  5. Лук нарезают тончайшими полукольцами.

  6. В отдельной миске готовят заправку: масло, горчица в зернах, щепотка сахара и перца.

  7. В большой салатник выкладывают картофель, морковь, лук, капусту, огурец и яблочную соломку. Перемешивают. Затем добавляют свеклу, аккуратно перемешивают еще раз, солят и заправляют соусом.

Этот винегрет с яблоком и капустой хорош тем, что каждый ингредиент живет своей жизнью. Яблочная соломка не размокает, а приятно хрустит, а квашеная капуста задает тон всей истории. Подавать такой салат можно сразу, но если дать ему настояться час в холодильнике, вкусы подружатся еще крепче

  • Калорийность на 100 г: 92 ккал.

  • БЖУ: 1,8/4,5/10,5.

Ранее мы делились с вами рецептом постного салата со злаками.

винегреты
свекла
салаты
рецепты
готовка
обеды
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У них особое положение»: корабли США ждет новая угроза в Красном море
Юная футболистка замертво рухнула на газон во время матча
Военкомы по ошибке остановили депутата Рады и потребовали $50 тыс.
Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Трампа обвинили в уничтожении MAGA
Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд
Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»
Израиль объявил об ударе по производству ракетных двигателей в Иране
Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании
Названа предварительная причина удара США по школе для девочек в Иране
Картаполов предрек эру беспилотников в космосе
«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть
ВСУ стянули в Сумскую область дезертиров и заградотряды
Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из России до рекордных значений
«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе
Дым со стороны нефтезавода BAPCO заметили в Бахрейне
Школьникам объяснили, допустимо ли слово «краш» в ЕГЭ
ВС России точным попаданием разнесли американскую пусковую установку ВСУ
Леопард облюбовал чердак жилого дома в российском регионе
«Пожалуйста»: в США предостерегли Израиль от одного шага по Ирану
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.