Винегрет с яблоком и квашеной капустой: похрустеть — так от души

Многие хозяйки избегают добавлять яблоко в винегрет, боясь, что оно даст сок и превратит салат в «кашу». И совершенно напрасно. В этом рецепте используется один ресторанный прием, который сохраняет текстуру идеальной, а вкус делает объемным и свежим. Вместо привычного нарезания кубиками, яблоко... натирают на терке для корейской моркови и используют особым образом.

Этот вариант винегрета с квашеной капустой и яблоком получается невероятно хрустящим, сочным и легким. Секрет здесь не только в нарезке, но и в заправке, которая собирает все воедино.

Ингредиенты:

свекла (запеченная) — 2 шт. (300 г);

картофель (отварной в мундире) — 3 шт. (250 г);

морковь (отварная) — 1 шт. (120 г);

квашеная капуста (хрустящая, бочковая) — 200 г;

яблоко зеленое (кислое, твердое) — 1 крупное (200 г);

лук репчатый (крымский или белый) — 1 шт.;

огурец маринованный (не соленый) — 2 шт. (100 г);

масло оливковое или подсолнечное — 3 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Бабушкин секрет винегрета: идеальный салат с ярким хрустом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление:

Запеченную и остывшую свеклу нарезают мелкими кубиками, сбрызгивают ложкой масла и откладывают в сторону. Это запечатывает цвет и не дает ему окрасить все остальные овощи. Картофель, морковь и огурец нарезают классическим мелким кубиком. А вот здесь самое интересное: яблоко очищают от кожуры, но не режут, а трут на длинной соломке (терка «Бернер» или для моркови по-корейски). Затем эту соломку смешивают с соком лимона прямо в миске — это сохранит цвет и добавит нужную кислинку. Квашеную капусту слегка отжимают от рассола, чтобы не было лишней влаги, и если она длинная — нарезают по 2-3 см. Лук нарезают тончайшими полукольцами. В отдельной миске готовят заправку: масло, горчица в зернах, щепотка сахара и перца. В большой салатник выкладывают картофель, морковь, лук, капусту, огурец и яблочную соломку. Перемешивают. Затем добавляют свеклу, аккуратно перемешивают еще раз, солят и заправляют соусом.

Этот винегрет с яблоком и капустой хорош тем, что каждый ингредиент живет своей жизнью. Яблочная соломка не размокает, а приятно хрустит, а квашеная капуста задает тон всей истории. Подавать такой салат можно сразу, но если дать ему настояться час в холодильнике, вкусы подружатся еще крепче

Калорийность на 100 г: 92 ккал.

БЖУ: 1,8/4,5/10,5.

