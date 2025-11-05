Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:43

Экс-принц Эндрю попал в новый скандал из-за извращенных вкусов

DM: модель заявила об извращенных вкусах экс-принца Эндрю

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Неизвестная модель уличила лишенного титула принца Эндрю, брата короля Карла III, в извращенных вкусах, передает Daily Mai со ссылкой на королевского биографа Эндрю Лауни. На одном из торжественных вечеров он заявил девушке, что состоит с супругой в «открытых отношениях».

После возвращения в Лондон я больше о нем не слышала. Я чувствовала, что он пользовался мной пару дней, чтобы прожить свои самые дикие фантазии, — признавалась модель.

Ранее сообщалось, что Эндрю после лишения всех титулов готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (около 6,4 млрд рублей). До этого он почти не выходил из своей резиденции Роял-Лодж, расположенной недалеко от Виндзорского замка.

В RadarOnline уточняли, что покойную Елизавету II разочаровало бы решение Карла III лишить титулов Эндрю. Королевский писатель Кристофер Андерсен заявил, что покойная монаршая особа не остановилась бы на столь суровом наказании.

Отмечается, что Эндрю в 2022 году по решению королевы Елизаветы II был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 30 октября 2025 года его официально лишили права на формальное обращение, титул и почести. Теперь младший брат Карла III стал Эндрю Маунтбеттеном Виндзором.

