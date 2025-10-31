Принца Эндрю сошлют в особняк за 60 млн фунтов

Британский принц Эндрю, брат короля Карла III, который ранее был лишен всех титулов из-за секс-скандала, вскоре переселится в особняк за 60 млн фунтов (6,4 млрд рублей), сообщает Daily Mail. Сейчас принц почти не покидает резиденцию Роял-Лодж близ Виндзорского замка.

Сандригемское поместье занимает территорию более 8 тыс. гектаров, но какое именно здание на его территории займет принц Эндрю Маунтбеттен Виндзор, пока не уточняется. Издание предполагает, что речь идет о пятикомнатном доме, где предпочитал отдыхать принц Филипп. Среди потенциальных вариантов также упоминается дом детства принцессы Дианы, который пустует более пяти лет, но, вероятно, потребует ремонта, поскольку долгое время служил центром для людей с инвалидностью. Еще два возможных варианта: дома «Фолли» и «Гарденс-Хаус», оба сейчас сдаются в аренду для проведения каникул.

Ранее стало известно, что принц проводит целые дни за просмотром телевизора и видеоиграми. По информации журналистов, член королевской семьи просыпается поздно и после завтрака отправляется в комнату с гигантским телевизором. Он увлекается военными видеоиграми, такими как Call of Duty, а также смотрит фильмы про войну и трансляции гольф-турниров.