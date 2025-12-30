Королевская семья Британии: новости, Гарри решил отречься от титулов?

Принц Гарри выступил на соревнованиях по зимнему поло под другой фамилией, передает Page Six. С чем это связано и какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 30 декабря?

Правда ли, что Гарри отрекся от титулов

По информации издания, Гарри тайно принял участие в чемпионате мира по зимнему поло Сент-Региса, который проходил в американском городе Аспен, штат Колорадо. Хотя у него есть титулы принца, герцога, графа и барона, он скрыл их и выступал под именем Гарри Уэльский.

Гарри и его брат Уильям использовали фамилию Уэльский в юности. Это связано с тем, что их отец, будущий король Великобритании Карл III, в то время был принцем Уэльским. Сейчас этот титул перешел Уильяму.

«Неясно, почему Гарри решил использовать фамилию Уэльс, учитывая, что он и его жена Меган Маркл официально носят фамилию Сассекс», — пишет Page Six.

На своем официальном сайте Гарри и Меган по-прежнему называют себя «принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские». В одном из выпусков шоу «С любовью, Меган» супруга принца подтвердила, что использует фамилию Сассекс, а не Маркл.

«Вы знаете, что теперь я Сассекс», — сказала она тогда гостье Минди Калинг.

Титулы герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган получили после свадьбы в 2018 году. Формально Карл III и его ближайшие родственники носят фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но обычно указывают лишь имя и титул.

Принц Гарри Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Из-за чего Эндрю потерял дочерей

Как пишет New York Post, дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, появились на традиционной рождественской службе в Сандрингеме с остальной королевской семьей. По данным издания, появившись на празднике без скандального отца, Беатрис и Евгения продемонстрировали солидарность с Карлом III.

«Их визит расценивается как сознательное дистанцирование от отца — фактически они отреклись от Эндрю Маунбеттена-Виндзора ради сохранения отношений с двором», — отметил New York Post.

На службе 25 декабря присутствовали Карл III, королева Камилла, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и их детьми. Этот демарш дочерей последовал после того, как монарх в октябре официально лишил своего младшего брата всех королевских титулов, воинских званий и покровительств в связи с его компрометирующими связями с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Как ранее писал RadarOnline, принц Уильям оказывает негласную поддержку своим кузинам принцессам Беатрис и Евгении, несмотря на ситуацию с их опозоренными родителями.

«Независимо от мнения об их родителях, Беатрис и Евгения не обвинялись ни в каких правонарушениях. Им приходилось годами наблюдать за унижениями и публичной критикой своих родителей, и тем не менее они оставались близки к остальным членам королевской семьи. Их бабушка покойная королева Елизавета II очень любила их, и король с Уильямом, похоже, тоже стремятся их защитить», — сообщил источник.

