Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?

Снегопады продлятся в Москве вплоть до праздников, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице во вторник, 30 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 декабря

Заметенной снегом Москва простоит до Нового года: снегопады, согласно данным синоптика, будут идти ежедневно до 31 декабря. Сегодня сугробы продолжают расти: к 09:00 мск на опорной метеостанции ВДНХ — 18 см снега (прирост за сутки — 3 см), в Тушино — 21 см, на Балчуге — 14 см. В Подмосковье самые высокие сугробы намело в Клину — 23 см, Волоколамске — 22 см, Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях — 20 см, Можайске — 18 см. Так что без снега не останемся.

«Снежный покров продолжит расти, и к 1 января прибавка составит еще 2–3 см. В Москве 2 января уже будет 25 см снега, а к Рождеству в столице вырастут 30-сантиметровые сугробы!» — сообщил Тишковец.

Утром во вторник, 30 декабря, в столице пасмурно, температура воздуха составила −4,9 градуса, по области до 6–7 градусов мороза.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится атлантическим циклоном с центром над Можайском. В Москве облачно, временами снег. Ветер восточный 3–8 м/с. Максимальная температура днем −3–6 градусов, что укладывается в рамки климатической нормы. Показания барометров будут меняться мало и составят 727 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже положенного», — рассказал Тишковец.

По его словам, в среду, 31 декабря, тоже пройдут снегопады, под утро до −10 градусов, в дневные часы −6–9 градусов. В новогоднюю ночь в городе похолодает до 10–13 градусов мороза.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 30 декабря

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние северной периферии циклонического вихря, ушедшего в центр Европейской России. В регионе сохранится облачная погода, пройдет снег и понизится температура.

Температура воздуха составит −2–4 градуса, в Ленинградской области −1–6 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду временами снег, ночью −5–7 градусов, днем −4–6 градусов.

