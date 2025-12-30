Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 декабря 2025 года
Какой сегодня день? 30 декабря активно готовят выпечку и делают ванночки для ног с пищевой содой, заворачивают подарки и готовят блюда с беконом. А еще в этот день раскрывают тайны советской Снежной королевы, познают природу абсурда писателя Даниила Хармса и вспоминают биографию фаворита царской семьи Григория Распутина.

Памятные даты и исторические события 30 декабря

30 декабря 1922 года случилось крайне важное событие. В тот день представители четырех республик — России, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации — собрались вместе и подписали бумаги о создании огромной новой страны — Союза Советских Социалистических Республик — СССР.

В этих документах — декларации и договоре — были прописаны основные правила игры. Все республики вступали в союз добровольно и были абсолютно равны. Более того, у каждой было официальное право в любой момент из него выйти, а другие советские республики могли к нему присоединиться. Это было рождение государства с совершенно новым устройством.

Какой сегодня день? 30 декабря отмечают День пищевой соды. Этот белый порошок, научное название которого «гидрокарбонат натрия», есть на каждой кухне. Современная эра соды началась в 1861 году благодаря бельгийскому химику Эрнесту Сольве. Его главным научным интересом было создание эффективного способа ее производства. Он обнаружил, что если смешать аммиак, углекислый газ и раствор обычной соли, то получится бикарбонат натрия, который затем легко превращается в соду.

Преодолев сложные технологические барьеры (проблему смешивания газа и жидкости в промышленных масштабах), Сольве на семейные средства построил первый завод. Его метод оказался настолько простым и дешевым по сравнению с предыдущими (например, способом Николы Леблана), что быстро завоевал мир. Вскоре заводы, работавшие по «способу Сольве», появились по всей Европе и в США, сделав пищевую соду доступной для всех.

Какие праздники отмечают 30 декабря Какие праздники отмечают 30 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 30 декабря? В преддверии Нового года празднуется День заворачивания подарков — идеальный момент для творчества. Елка уже сверкает, а подарки ждут своего звездного часа. Самое время превратить простые коробки в маленькие произведения искусства с помощью яркой бумаги, лент и бантов.

Существует множество способов красиво упаковать сюрприз любого размера. И даже если под рукой нет специальной упаковки — не беда! Включите фантазию: для этого подойдет старая карта, газета с яркими иллюстрациями, ткань или крафт-бумага, которую можно разрисовать. Но главный секрет — не идеальная упаковка, а тепло и внимание, вложенные в процесс!

Еще один необычный праздник сегодня — День бекона. Кто же откажется от ломтика хрустящего, золотистого и ароматного свиного бекона? Это универсальный продукт, который хорош на завтрак, в сэндвичах или в походной еде.

Польза бекона — в его составе. Он богат витаминами группы B, важными для нервной системы и обмена веществ, а также витаминами А и Е, которые поддерживают здоровье кожи и сердца. Кроме того, в нем много белка, необходимого для мышц, и полезных жирных кислот, которые благотворно влияют на работу печени и мозга.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В предпоследний день 2025 года церковь вспоминает ветхозаветного пророка Даниила и трех его друзей — святых отроков Анания, Азария и Мисаила, которые проявили невероятную стойкость в вере.

30 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 30 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Именины и дни ангела сегодня

Целая команда именинников принимает поздравления сегодня. Поднимайте тосты за Александра, Даниила, Дениса, Ивана, Никиту, Николая, Петра и Сергея! А еще к ним присоединяются и ветхозаветные святые — Ананий, Азарий и Мисаил.

Этот день в истории: что произошло 30 декабря

Что отмечают сегодня в мире культуры и искусства? Ровно 120 лет назад в венском театре «Ан-дер-Вин» впервые прозвучала «Веселая вдова» — блистательная оперетта Франца Легара, которая мгновенно покорила весь мир.

Ее сюжет, основанный на французской комедии, рассказывает о хитроумных сватовствах и веселых интригах. Но главное сокровище — это музыка Легара. Она настолько остроумна, лирична и полна жизни, что эту оперетту по праву называют королевой жанра.

30 декабря 1916 года в Будапеште прошла историческая коронация. На престол Австро-Венгрии взошел Карл I, которому суждено было стать последним императором этой великой державы. Он принял власть в самое сложное время — в разгар Первой мировой войны, после 68-летнего правления своего предшественника Франца Иосифа. Мировая обстановка была настолько тяжелой, что было принято решение отказаться от пышных торжеств.

Его правление оказалось коротким. Уже в 1918 году империя, не выдержав военного напряжения, распалась на несколько независимых государств. Самого Карла I спустя три года арестовали и отправили в ссылку на остров Мадейра, где он и скончался.

Что случилось 30 декабря Что случилось 30 декабря Фото: Scherl/Global Look Press

Кто умер и родился 30 декабря

30 декабря 1905 года родился Даниил Хармс — знаковая фигура русского литературного авангарда. Он был не только поэтом и писателем, но и создателем знаменитого объединения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), куда входили такие новаторы, как Александр Введенский и Николай Заболоцкий. Абсурдистские тексты Хармса, полные игры слов и парадоксов, стали уникальным экспериментом над самой природой слова и смысла.

Всего за один день до окончания 1970 года появился на свет Ян Пузыревский — советский актер театра и кино, подаривший зрителям несколько запоминающихся образов. Его актерский путь начался в 1984 году с роли Принца в детском фильме «Осенний подарок фей». В 1986 году он исполнил главную мужскую роль — Кая — в экранизации «Тайны Снежной королевы», которая принесла ему широкую известность и признание зрителей.

Свое 43-летие сегодня отмечает Кристин Кройк — канадская актриса и продюсер, добившаяся международной известности. Ее звездный путь начался с роли школьницы Ланы Лэнг в культовом сериале «Тайны Смолвиля», где она снималась на протяжении многих сезонов. Второй виток популярности ей принесла главная роль детектива Кэтрин Чендлер в романтическом фэнтези «Красавица и Чудовище».

30 декабря 1916 года убили Григория Распутина — одну из самых загадочных и противоречивых фигур в российской истории. Этот сибирский крестьянин, прослывший «старцем» и целителем, сумел войти в ближайшее окружение императорской семьи Николая II. Его репутация «царского друга» и необъяснимое влияние на политические и личные решения при дворе до сих пор вызывают ожесточенные споры среди историков.

84 года назад скончался выдающийся советский художник-авангардист, архитектор и дизайнер Эль Лисицкий. Он был ключевой фигурой, соединившей супрематизм — направление абстрактного искусства, основанное на простых геометрических формах (квадрат, круг, линия), — с реальным миром архитектуры и предметного дизайна.

Сара Де-Ремер Носс, ушедшая из жизни 30 декабря 1999 года, является одним из подтвержденных рекордсменов-долгожителей в мировой истории. Ее возраст в 119 лет и 97 дней официально зафиксирован как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса. С 16 апреля 1998 года и до своей кончины она носила титул старейшего живущего человека на планете. Общая продолжительность ее жизни составила 43 562 дня.

