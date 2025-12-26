Новый год — 2026
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пиво и чернослив творят чудеса с говядиной! Это классическое сочетание гарантирует нежнейшее мясо и ароматный соус.

Берите 800 г говяжьей лопатки, 350 мл темного пива для характера, 100 г чернослива для капризной сладости, 2 луковицы, 2 ложки муки, масло, соль, перец и лаврушку.

Как приготовить говядину в пиве: сначала кубиками нарежьте мясо и обваляйте в муке с приправами, потом разогрейте в кастрюле масло и обжарьте говядину порциями до славной корочки, потом выкладывайте.

В тот же жирок отправьте лук полукольцами и пассеруйте до золотистости. Возвращайте мясо в бой, добавляйте чернослив и вливайте пиво, чтобы оно почти покрыло ингредиенты. Киньте лавровый лист, доведите до пузырьков и убавьте огонь на минимум. Накройте говядину в пиве крышкой и томите 1,5–2 часа, пока мясо не станет нежным до беспамятства. В конце подсолите по вкусу. Это объедение просится на тарелку с пюре или гречкой!

Несмотря на то что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить говядину с горьким шоколадом.

