Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 22 декабря смотрят «Простоквашино» и «Крокодила Гену», дарят друг другу печеньки, поздравляют энергетиков, играют в хоккей или идут смотреть игру и поют бардовские песни. А еще сегодня вдохновляются подвигами фридайвера Жака Майоля и достают из коробок свою коллекцию почтовых марок.

Памятные даты и исторические события 22 декабря

Самый темный день в году — 22 декабря — озарен для нас с вами по-особенному! Это День энергетика, праздник настоящих волшебников, чей труд делает уютным каждый дом и яркой каждую улицу. Они правят невидимыми стихиями — превращают воду в ток, ветер — в тепло, а солнечный свет — в энергию, что бежит по проводам и согревает нас в стужу.

Трудно представить современный мир без их труда: именно благодаря энергетикам в наших квартирах уютно, больницы работают бесперебойно, а города остаются освещенными. Этот день — отличный повод поблагодарить не только нынешних специалистов отрасли, но и всех, кто когда-либо внес свой вклад в создание энергетических систем. Такой вот сегодня день в России!

22 декабря можно смело назвать днем рождения российского хоккея. Именно в этот день в 1946 году стартовал первый чемпионат СССР по канадскому хоккею, как тогда называли игру с шайбой. Матчи прошли в Москве, Ленинграде и Архангельске, открыв новую спортивную эпоху.

Победителем того исторического сезона стало московское «Динамо», но главным героем турнира стал будущий легендарный тренер Анатолий Тарасов. Выступая как играющий тренер за команду Военно-воздушных сил Московского военного округа, он стал лучшим бомбардиром, забросив 14 шайб. И это был только старт! Позже именно Тарасов приведет сборную СССР к беспрецедентным победам — трем золотым Олимпиадам подряд, навсегда войдя в историю как великий стратег и вдохновитель отечественной хоккейной школы.

22 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: ТАСС

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 22 декабря еще? Сегодня по всему миру любители живого слова и гитарных струн отмечают неформальный, но душевный праздник — День бардовской песни. Этот день посвящен авторской песне, той самой, что чаще поют не на эстраде, а у костра или в тесном кругу друзей.

Хотя праздник не имеет официального статуса, он живет уже четверть века! Считается, что впервые его отметили в России в 2000 году благодаря инициативе археолога и барда Константина Шлямова. Но сама идея появилась еще раньше — в 1985-м, и почти десять лет зрела, пока не воплотилась в концерте, где собрались читинские авторы и исполнители. Сегодня, помимо этого дня, бардовская песня звучит на знаменитых фестивалях, таких как Грушинский и Ильменский, собирая тысячи единомышленников.

Еще один необычный праздник сегодня — День обмена печеньем. Его суть проста и прекрасна: испечь что-то своими руками и обменяться угощениями с друзьями, соседями или коллегами. Это не про формальный подарок, а про искренний жест внимания, который говорит: «Я думал о тебе».

Этот день приходится на предновогоднюю суету, когда так не хватает простого человеческого тепла. Он не требует больших затрат, главное — это ваше время и желание порадовать близких. Запах домашней выпечки, общая кухня, смех и обмен рецептами создают ту самую магию общности и уюта, которая делает холодный декабрьский день по-настоящему теплым. Попробуйте и вы почувствуете, как простое печенье может стать маленьким праздником!

Необычные праздники сегодня 22 декабря Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? Это 25-й день Рождественского поста. Уже скоро, 6 января, все ограничения завершатся, а в ночь на 7 января начнется долгожданное празднование Рождества: верующие отправятся на торжественную службу, а затем будут радовать друг друга подарками и угощениями. Кстати, NEWS.ru публиковал вкусный рецепт постного пирога с капустой.

Именины и дни ангела сегодня

Именины сегодня отмечают обладатели популярных мужских имен — Александр, Василий, Владимир, Степан, а также Софрон. Среди женщин день ангела сегодня у Анны и Евфросинии.

Этот день в истории: что произошло 22 декабря

22 декабря 1857 года можно смело назвать днем рождения российской почтовой марки. Именно в этот день был выпущен официальный циркуляр, вводивший в обращение первую стандартную марку Российской империи.

На миниатюре стоимостью 10 копеек был изображен герб Почтового департамента: двуглавый орел над двумя скрещенными почтовыми рожками на голубом фоне. Интересно, что у первых экземпляров не было зубцов. Появление марок сразу же вызвало ажиотаж и породило новое хобби — филателию, или коллекционирование марок. Это увлечение быстро стало популярным среди людей самого разного возраста и достатка.

В этот день 1895 года немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном был сделан знаменитый снимок «Рука с кольцами». На этом первом в мире рентгеновском снимке запечатлена кисть его жены, Анны Берты Людвиг, а четкие силуэты двух колец на ее пальце мгновенно сделали изображение понятным и поразительным для всех.

Эта фотография стала ключом к популяризации открытия ученого. Уже 1 января 1896 года Рентген разослал отпечатки и доклад своим коллегам по всей Европе, и весть о новом «волшебном» излучении облетела весь мир. Снимок вошел в историю не только как первое рентгеновское изображение человеческого тела, но и как одна из самых узнаваемых и влиятельных научных фотографий всех времен, наглядно показавшая будущее медицины.

Какие праздники отмечают 22 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто умер и родился 22 декабря

153 года назад родился французский ученый Камиль Герен, подаривший миру надежду в борьбе с туберкулезом. Выходец из скромной семьи, он рано столкнулся с личной трагедией: оба его родителя умерли от этой страшной болезни. Этот опыт, вероятно, и определил его путь. В начале 1920-х годов, в сотрудничестве с врачом Альбером Кальметом, их многолетние исследования увенчались успехом — была создана знаменитая противотуберкулезная вакцина, известная нам как БЦЖ.

22 декабря 1937 года появился на свет Эдуард Успенский — легендарный автор, подаривший нам целый мир любимых героев. Его сказочные персонажи стали частью детства нескольких поколений. Кто же не знает доброго крокодила Гену и его друга Чебурашку? Или Дядю Федора из Простоквашино, чьими верными спутниками стали пес Шарик и хозяйственный кот Матроскин? А почтальона Печкина? Успенский сделал наше детство интереснее!

Что случилось сегодня, 22 декабря Фото: Global Look Press

В этот день 1946 года родился народный артист России Владимир Богин. Он запомнился зрителям по многим ролям в театре и кино. Например, в экранизации «Горе от ума» он сыграл одного из офицеров-гостей в доме Фамусова. Его фильмография богата и другими значимыми работами. Богин снимался в сериалах «Отцы и дети», «На всю оставшуюся жизнь», «Хождение по мукам».

94 года назад родилась Лидия Цераская — учительница французского, которая могла бы всю жизнь объяснять спряжения глаголов. Но судьба свела ее с астрономом Витольдом Цераским, и звезды позвали! С 1898 года она сменила учебники на телескоп и начала настоящую звездную охоту вместе с мужем. Более четверти века она вглядывалась в ночное небо, и не зря — в ее личном «улове» оказалось 219 переменных звезд, открытых лично ею. Так скромная преподавательница стала легендой астрономии, доказав, что путь к звездам может начаться с чего угодно — даже с урока иностранного языка.

Сэмюэл Беккет, ушедший из жизни 22 декабря 1989 года, вошел в историю как знаковая фигура модернизма. Этот ирландский драматург и поэт стал одним из родоначальников театра абсурда наравне с писателем Эженом Ионеско. Всемирную славу ему принесла пьеса «В ожидании Годо».

22 декабря 2001 года скончался Жак Майоль, французский ныряльщик-рекордсмен. Он стал настоящим пионером фридайвинга — вида спорта, где погружение происходит на задержке дыхания. Свое легендарное достижение он совершил 23 ноября 1976 года, первым в мире покорив стометровую глубину без акваланга. Всю жизнь Жак соревновался с самим собой и к 1983 году установил новый рекорд, нырнув на 105 метров.