Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год

Готовим потрясающе вкусный салат с говядиной вместе с NEWS.ru. Все нюансы этот рецепта на Новый год — в нашем материале.

Итак, для начала нарежьте 400 г говяжьей вырезки тонкими ломтиками, быстро обжарьте на раскаленной сковороде с розмарином. Далее в глубокой миске для этого салата с говядиной смешайте 150 г руколы, 200 г печеного картофеля кубиками, 100 г черри (половинки) и 1 красную луковицу перьями.

Выложите сверху горячее мясо. Полейте заправкой из 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамика, 1 ч. л. дижонской горчицы и меда. Посыпьте козьим сыром и сразу подавайте теплый салат с говядиной.

