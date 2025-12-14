Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:48

Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год

Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим потрясающе вкусный салат с говядиной вместе с NEWS.ru. Все нюансы этот рецепта на Новый год — в нашем материале.

Итак, для начала нарежьте 400 г говяжьей вырезки тонкими ломтиками, быстро обжарьте на раскаленной сковороде с розмарином. Далее в глубокой миске для этого салата с говядиной смешайте 150 г руколы, 200 г печеного картофеля кубиками, 100 г черри (половинки) и 1 красную луковицу перьями.

Выложите сверху горячее мясо. Полейте заправкой из 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамика, 1 ч. л. дижонской горчицы и меда. Посыпьте козьим сыром и сразу подавайте теплый салат с говядиной.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт «Рыжего забияки» с копченой курицей и морковкой.

Читайте также
Картошку больше не запекаю. Делаю «по-селянски» — с лучком и сметаной. Аромат на весь дом и никакой возни
Общество
Картошку больше не запекаю. Делаю «по-селянски» — с лучком и сметаной. Аромат на весь дом и никакой возни
Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты
Общество
Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 декабря, фото, видео
Общество
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 декабря, фото, видео
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Общество
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
Семья и жизнь
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
рецепты
кулинария
общество
салаты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.