30 ноября 2025 в 06:07

“Рыжий забияка”: салат с копченой курицей и морковкой

«Рыжий забияка»: салат с копченой курицей и морковкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сделаем салат «Рыжий забияка» для всей семьи вместе с NEWS.ru. Трем 2 морковки на корейской терке, разбираем на волокна 300 граммов копченой курочки — она у нас будет с характером. Грецкие орехи (100 граммов) подрумяниваем на сковородке и превращаем в крошку с помощью острого ножа.

Собираем салат с копченой курицей в тарелке: морковь, мясо, горсть руколы для перчинки и ореховую россыпь. Заправляем соусом из 3 ложек апельсинового фреша, ложки соевого соуса, ложечки меда и щепотки имбиря. Сверху для красоты можно еще добавить кунжута.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт запеченного минтая с луком в сливках.

Алина Ясинская
