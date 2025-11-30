“Рыжий забияка”: салат с копченой курицей и морковкой

Сделаем салат «Рыжий забияка» для всей семьи вместе с NEWS.ru. Трем 2 морковки на корейской терке, разбираем на волокна 300 граммов копченой курочки — она у нас будет с характером. Грецкие орехи (100 граммов) подрумяниваем на сковородке и превращаем в крошку с помощью острого ножа.

Собираем салат с копченой курицей в тарелке: морковь, мясо, горсть руколы для перчинки и ореховую россыпь. Заправляем соусом из 3 ложек апельсинового фреша, ложки соевого соуса, ложечки меда и щепотки имбиря. Сверху для красоты можно еще добавить кунжута.

