27 ноября 2025 в 18:12

Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок

Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
Давайте превратим минтай в королевское блюдо! Возьмем 4 филе этой скромной рыбки, посолим и поперчим по вкусу. И займемся луком: три крупные луковички нарежем полукольцами и обжарим на сковороде до мягкости и легкой золотистости. Добавим к луку 200 мл сливок и потушим около 5 минут, чтобы соус немного загустел.

Берем форму для запекания, выкладываем на дно душистый лук в сливочном соусе, сверху аккуратно размещаем рыбное филе. Поливаем все оставшимся соусом и щедро посыпаем 100 граммами тертого сыра — подойдет любой, что хорошо плавится.

Отправляем минтай в духовку, разогретую до 190 градусов, на 25 минут. Когда сыр расплавится и покроется румяной корочкой — блюдо готово! Подаем с пюре или рассыпчатым рисом. Нежный минтай в сливочно-луковом соусе никого не оставит равнодушным!

До этого NEWS.ru описал секреты приготовления идеального картофельного пюре.

