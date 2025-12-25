В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза

У заболевших постояльцев пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление, по предварительным данным исследований, выявлены признаки шигеллеза, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Там указали, что с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев.

По данным следствия, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего же в пансионате находились 73 человека.

Ранее в Подмосковье предъявили обвинение гендиректору пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев. Уточняется, что генеральный директор ООО «Патронаж» обвиняется в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать частные пансионаты под управление Минздрава. Он указал на то, что эти учреждения оказывают терапевтические услуги. Собеседник добавил, что государству стоит взять под контроль и исключить частные пансионы, чтобы люди не гибли.