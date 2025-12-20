В ГД призвали к жестким мерам после отравления людей в частном пансионе Депутат Новичков предложил перевести пансионы под контроль Минздрава

Для предотвращения последующих трагедий с постояльцами российские частные пансионаты необходимо передать под управление Минздрава, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, главная проблема связана с отсутствием контроля за деятельностью пансионов.

Все пансионаты в России должны быть под контролем Минздрава. Это не гостиница, где люди только проживают. В стенах подобных учреждений постояльцам оказывают услуги терапевтического характера. Государству стоит взять под контроль и исключить частные пансионы, чтобы люди не гибли. Все действия медицинских работников таких пансионов должны быть согласованы. Нам стоит оказать пристальное внимание к данному происшествию, так как речь идет об угрозе жизни уязвимого слоя населения. К людям в возрасте должно быть особое отношение с оказанием ухода на высоком уровне, — заявил Новичков.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате «Долгожитель», где умерли три постояльца. В ведомстве уточнили, что учреждению выдали предписание о проведении дезинфекции.