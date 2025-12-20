Новый год-2026
20 декабря 2025 в 13:01

В ГД призвали к жестким мерам после отравления людей в частном пансионе

Депутат Новичков предложил перевести пансионы под контроль Минздрава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для предотвращения последующих трагедий с постояльцами российские частные пансионаты необходимо передать под управление Минздрава, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, главная проблема связана с отсутствием контроля за деятельностью пансионов.

Все пансионаты в России должны быть под контролем Минздрава. Это не гостиница, где люди только проживают. В стенах подобных учреждений постояльцам оказывают услуги терапевтического характера. Государству стоит взять под контроль и исключить частные пансионы, чтобы люди не гибли. Все действия медицинских работников таких пансионов должны быть согласованы. Нам стоит оказать пристальное внимание к данному происшествию, так как речь идет об угрозе жизни уязвимого слоя населения. К людям в возрасте должно быть особое отношение с оказанием ухода на высоком уровне, — заявил Новичков.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате «Долгожитель», где умерли три постояльца. В ведомстве уточнили, что учреждению выдали предписание о проведении дезинфекции.

