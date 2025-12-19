Новый год-2026
19 декабря 2025 в 20:49

Эпидемиологи устроили разбор полетов в пансионате, где умерли постояльцы

Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование в пансионате «Долгожитель»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате «Долгожитель», где умерли три постояльца, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что учреждению выдали предписание о проведении дезинфекции.

Выдано предписание об организации медицинского осмотра и наблюдения за постояльцами, а также о проведении обследования заболевших и контактных лиц. Отобранные образцы биоматериала направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций, — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что в пансионате в подмосковном Видном погибли три человека. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете уточнили, что в медучреждение поступили 15 человек. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований.

До этого в Санкт-Петербурге пансионат для престарелых людей прекратил деятельность по требованию прокуратуры. Поводом послужило нарушение пожарной безопасности и антисанитария. Учреждение расположено в поселке Александровское в Пушкинском районе.

