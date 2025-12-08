В Петербурге закрыли пансионат для пожилых из-за многочисленных нарушений В Петербурге пансионат для пожилых закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Пансионат для престарелых людей в Санкт-Петербурге прекратил деятельность по требованию прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом послужило нарушение пожарной безопасности и антисанитария. Учреждение расположено в поселке Александровское в Пушкинском районе.

При проверке эксплуатации здания выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, а также законодательства в сфере благоустройства. Вопреки требованиям закона жилой дом использовался не по назначению, — говорится в сообщении.

Владельцем учреждения является ООО «Наследие». Компания арендовала жилой дом в Александровском, где оказывала услуги по проживанию и уходу за пожилыми людьми.

После обнаружения нарушений прокурор Пушкинского района внес гендиректору компании представление. Учреждение закрыли, а пожилых постояльцев передали родственникам.

Ранее в Волгограде частный пансионат для престарелых «Долгих лет» закрыли по решению суда. Проверка выявила многочисленные грубые нарушения в условиях содержания пожилых людей, в том числе оттуда госпитализировали 88-летнюю пенсионерку с истощением.