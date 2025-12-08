ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:14

В Петербурге закрыли пансионат для пожилых из-за многочисленных нарушений

В Петербурге пансионат для пожилых закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пансионат для престарелых людей в Санкт-Петербурге прекратил деятельность по требованию прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом послужило нарушение пожарной безопасности и антисанитария. Учреждение расположено в поселке Александровское в Пушкинском районе.

При проверке эксплуатации здания выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, а также законодательства в сфере благоустройства. Вопреки требованиям закона жилой дом использовался не по назначению, — говорится в сообщении.

Владельцем учреждения является ООО «Наследие». Компания арендовала жилой дом в Александровском, где оказывала услуги по проживанию и уходу за пожилыми людьми.

После обнаружения нарушений прокурор Пушкинского района внес гендиректору компании представление. Учреждение закрыли, а пожилых постояльцев передали родственникам.

Ранее в Волгограде частный пансионат для престарелых «Долгих лет» закрыли по решению суда. Проверка выявила многочисленные грубые нарушения в условиях содержания пожилых людей, в том числе оттуда госпитализировали 88-летнюю пенсионерку с истощением.

Санкт-Петербург
пенсионеры
пожилые люди
нарушения
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.