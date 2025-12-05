ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:09

В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым

Депутат Федяев назвал дискриминацией предложение не выдавать права после 65 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инициатива о запрете выдачи водительских удостоверений гражданам старше 65 лет является излишней и дискриминационной, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в беседе с ТАСС. Парламентарий подчеркнул, что такой подход может лишить социальной активности миллионы здоровых россиян.

Поводом для комментария стало предложение общественного деятеля Алексея Ярошенко, который выступил за введение возрастного ценза для получения прав. Федяев объяснил свою позицию тем, что с ростом продолжительности жизни и развитием медицины все больше людей сохраняют активность и хорошее здоровье в старшем возрасте.

Инициатива, на мой взгляд, избыточна. <...> Это значит, что с каждым годом без прав будет оставаться все больше граждан. Дискриминация только по возрасту просто лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей, — сказал он.

Депутат отметил, что вопрос уже регулируется новыми поправками, которые вступят в силу в 2027 году. Эти изменения позволят эффективнее выявлять противопоказания к вождению через обязательные медицинские осмотры, не прибегая к тотальному возрастному запрету.

Кроме того, Федяев раскритиковал вторую часть инициативы о повышении возраста получения прав до 21 года. Он заявил, что ответственность водителей следует воспитывать через качественное обучение, а не запреты, напомнив о готовящемся законе о рейтинге автошкол.

Ранее Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов, содержащихся в некоторых лекарственных препаратах. Суд первой инстанции оштрафовал и лишил водительских прав мужчину, у которого в крови обнаружили эти вещества.

