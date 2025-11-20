В России могут автоматизировать прием экзамена на водительские права

Правительство РФ рассматривает вопрос об автоматизации приема экзамена на водительские права, сообщает ТАСС со ссылкой на новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения. Как отметил член Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто, такой способ проверки знаний будущих водителей давно применяется за рубежом, в частности в Европе, Южной Корее и Японии.

Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ заявили, что замена национальных водительских удостоверений в России осуществляется без сдачи экзаменов. При этом, отметили там, требуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем. До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что с 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году.