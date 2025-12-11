Гибель британца на Украине заставила Лондон сделать признание PA: Британия признала присутствие военных в зоне СВО после гибели одного из них

Информация о присутствии британских десантников в зоне спецоперации стала достоянием гласности лишь после несчастного случая на украинском полигоне, в результате которого погиб военнослужащий Соединенного Королевства, передает агентство Press Association (PA). Минобороны Великобритании подтвердило инцидент 9 декабря, заявив, что трагедия произошла вдали от линии фронта во время испытаний нового вооружения.

Погибшим оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули из парашютного полка, служивший с 2015 года и имевший опыт командировок в Афганистан, Африку и Восточную Европу. Власти не уточняют, в каком именно батальоне он служил, отмечая, что первый батальон полка приписан к силам специального назначения.

Как передавала газета The Guardian, всего на Украине находятся более 100 военных из Британии. Издание также указывает, что Лондон сознательно замалчивал масштабы военного присутствия, чтобы избежать использования этой информации российской стороной.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко опроверг публикацию The Times о гибели первого британского военнослужащего в украинском конфликте. По его словам, статья является неверной и вводит общественность в заблуждение. Марочко напомнил, что данные о присутствии инструкторов НАТО в рядах ВСУ известны с 2014 года, а информация о ликвидации британских наемников неоднократно появлялась в открытых источниках.