Звезда реалити-шоу убил сокамерника перед выходом на свободу

В США участник реалити-шоу убил сокамерника за три недели до предполагаемого освобождения, передает New York Post. Потерпевший получил многочисленные травмы от ударов тупым предметом и скончался на месте.

Трагедия произошла 26 декабря. По данным правоохранительных органов, 41-летний Чад Аарон Оллингер, ранее участвовавший в программе Mystery at Blind Frog Ranch на телеканале Discovery Channel, напал на другого заключенного в следственном изоляторе.

Чад Оллингер приходится сыном владельцу ранчо в штате Юта, на территории которого проходят съемки телешоу о поисках золота в пещерах. Его конфликт с законом начался в ноябре 2024 года после задержания за попытку скрыться от полиции на мотоцикле, а затем он неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за управление транспортом без водительских прав.

В июле семья сообщала о его исчезновении в Нью-Мексико, позже мужчину обнаружили в Альбукерке. В октябре Оллингера задержали в Неваде по делу о неуважении к суду. В декабре ему назначили непродолжительный срок, однако после смерти сокамерника он продолжает находиться под стражей без возможности освобождения под залог.

