Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:06

Звезда реалити-шоу убил сокамерника перед выходом на свободу

В США звезда реалити-шоу Оллингер насмерть забил сокамерника тупым предметом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В США участник реалити-шоу убил сокамерника за три недели до предполагаемого освобождения, передает New York Post. Потерпевший получил многочисленные травмы от ударов тупым предметом и скончался на месте.

Трагедия произошла 26 декабря. По данным правоохранительных органов, 41-летний Чад Аарон Оллингер, ранее участвовавший в программе Mystery at Blind Frog Ranch на телеканале Discovery Channel, напал на другого заключенного в следственном изоляторе.

Чад Оллингер приходится сыном владельцу ранчо в штате Юта, на территории которого проходят съемки телешоу о поисках золота в пещерах. Его конфликт с законом начался в ноябре 2024 года после задержания за попытку скрыться от полиции на мотоцикле, а затем он неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за управление транспортом без водительских прав.

В июле семья сообщала о его исчезновении в Нью-Мексико, позже мужчину обнаружили в Альбукерке. В октябре Оллингера задержали в Неваде по делу о неуважении к суду. В декабре ему назначили непродолжительный срок, однако после смерти сокамерника он продолжает находиться под стражей без возможности освобождения под залог.

Ранее Московский областной суд приговорил Вадима Дубышкина к 18 годам колонии строгого режима за убийство мужчины из арбалета. В декабре 2020 года мужчина продал автомобиль и договорился о встрече с покупателем в гаражно-строительном кооперативе. Там он выстрелил в жертву заряженным арбалетом и нанес ему множественные удары молотком.

убийства
тюрьмы
США
сокамерники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.