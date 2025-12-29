Россиянину вынесли приговор за убийство мужчины из арбалета В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство человека из арбалета

Московский областной суд приговорил Вадима Дубышкина к 18 годам колонии строгого режима за убийство мужчины из арбалета, сообщили РИА Новости в суде. Ему также назначили дополнительное ограничение свободы на один год.

7 декабря 2020 года мужчина продал автомобиль через интернет и договорился о встрече с покупателем в гаражно-строительном кооперативе. Там он выстрелил в мужчину заряженным арбалетом и нанес ему множественные удары молотком, что привело к его смерти. После этого Дубышкин забрал у жертвы имущество на сумму 58,5 тыс. рублей, включая куртку, вязаную шапку, смартфоны iPhone 7 Plus и Huawei, сумку и портмоне.

Мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Кроме того, он признан виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью, по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 162 УК РФ.

