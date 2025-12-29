Новый год — 2026
Мужчина выстрелил сыну в лицо за то, что тот не навестил мать

Американца обвинили в покушении на убийство сына за отказ навестить больную мать

В США мужчину обвиняют в том, что он выстрелил своему сыну в лицо из-за семейного конфликта, пишет Law&Crime. По версии следствия, причиной ссоры стало то, что сын и его супруга не навестили жену Уильяма Новака в выходные, когда она находилась на домашнем паллиативном лечении.

Как следует из протокола ареста, 84-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Новак проживал вместе с женой и дочерью-инвалидом. Его супругу недавно перевели на паллиативное лечение на дому. Как отмечается в судебных документах, именно Уильям ухаживал за обеими.

Сын обвиняемого и его жена пришли в гости. По словам невестки, они навещали семью еженедельно. Однако вскоре после их прихода Новак начал высказывать недовольство тем, что в прошедшие выходные они не приехали. Между отцом и сыном вспыхнула ссора.

Когда мужчина достал пистолет, жена сына попыталась его остановить и уговаривала опустить оружие, но безуспешно. Новак прошел мимо нее обратно на кухню, где находился его сын. По данным правоохранительных органов, он направил пистолет на сына и выстрелил, попав ему в лицо.

