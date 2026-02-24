Зимняя Олимпиада — 2026
Боец ВС РФ Федоров отстрелил себе ногу из-за заражения

Боец ВС России Александр Федоров самостоятельно ампутировал себе ногу очередью автомата прямо в окопе из-за развившегося заражения после ранения, передает веганство Ruptly. 39-летний военнослужащий из Якутии рассказал что получил ранение во время боев за Нью-Йорк в ДНР, а эвакуация оказалась невозможной.

Ногу разорвало в двух местах. Где-то прошло пять-шесть или семь дней. У меня все загноилось... Автомат беру и стреляю в ногу. Около 20 раз выстрелил, в кость попасть не мог. Потом попал, – сказал Федоров.

Боец признался, что мысль о родных помогла ему продержаться. Все это время сослуживцы были с ним и помогали как могли. Через десять дней его удалось эвакуировать.

Ранее российский ефрейтор Юрий Ендальцев спас жизнь сослуживцу, который получил серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника. Несмотря на угрозу новых атак, он оказал первую помощь и эвакуировал товарища в безопасное место.

До этого рядовой Вооруженных сил России Илья Жариков в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции армии, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, для этого военнослужащий подорвал замаскированное минное поле противника, которое мешало продвижению российских войск. В результате минное поле было частично уничтожено, и штурмовики смогли безопасно пройти.

