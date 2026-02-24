Зимняя Олимпиада — 2026
«Первая причина — США»: американист о беспорядках в Мексике

Американист Дудаков: беспорядки в Мексике связаны с давлением США

Люди стоят возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Люди стоят возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Беспорядки, охватившие Мексику после ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, также известного как Эль Менчо, связаны и с давлением Вашингтона, заявил газете «Взгляд» американист Малек Дудаков. Он напомнил о требовании Белого дома к Мехико активизировать борьбу с наркокартелями.

Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин. Первая причина — это давление США, — подчеркнул эксперт.

Ранее пять штатов Мексики накрыла волна беспорядков на фоне информации об уничтожении лидера наркокартеля. Злоумышленники блокируют федеральные трассы и поджигают машины, нарушая транспортное движение в стратегически важных регионах. Основные события разворачиваются в штате Халиско, где, по данным местных СМИ, военные проводили операцию.

Позже канадские авиаперевозчики Air Transat и WestJet с 24 февраля решили возобновить рейсы в мексиканские города Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара. Air Canada вернется к полетам 25 февраля после перерыва, вызванного вспышкой насилия в штате Халиско.

