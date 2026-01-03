«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу Политолог Дудаков назвал военную операцию США в Венесуэле демонстрацией силы

Военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле была устрашением и демонстрацией силы, таким мнением с RT поделился политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, так Вашингтон показал, что способен нанести удар по любым важным военным и государственным объектам на территории республики.

Возможно, цель операции заключается лишь в демонстрации силы и устрашения: показать, что Вашингтон способен нанести удар по любым важным военным и государственным объектам Венесуэлы, — предположил Дудаков.

Он добавил, что таким образом США хотели спровоцировать внутренний раскол среди венесуэльских элит. По мнению Дудакова, целью американской операции могло быть смещение президента Николаса Мадуро и проведение выборов в республике с целью привести к власти оппозицию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле прошла блестяще. По его словам, американские войска заранее спланировали свои действия. Трамп отметил, что участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».