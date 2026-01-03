Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 14:49

«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу

Политолог Дудаков назвал военную операцию США в Венесуэле демонстрацией силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле была устрашением и демонстрацией силы, таким мнением с RT поделился политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, так Вашингтон показал, что способен нанести удар по любым важным военным и государственным объектам на территории республики.

Возможно, цель операции заключается лишь в демонстрации силы и устрашения: показать, что Вашингтон способен нанести удар по любым важным военным и государственным объектам Венесуэлы, — предположил Дудаков.

Он добавил, что таким образом США хотели спровоцировать внутренний раскол среди венесуэльских элит. По мнению Дудакова, целью американской операции могло быть смещение президента Николаса Мадуро и проведение выборов в республике с целью привести к власти оппозицию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле прошла блестяще. По его словам, американские войска заранее спланировали свои действия. Трамп отметил, что участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».

Малек Дудаков
политологи
США
Дональд Трамп
Венесуэла
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белграде заявили об «атаке» США на Сербию
Стало известно о новой схеме заражения смартфонов
«Тишина»: Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы
«Бандеростан»: Медведев призвал США свергнуть «наркоманов на Банковой»
Десятки человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в российском регионе
Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде
Медведев сделал одно «ядерное» заявление после атаки США на Каракас
В Европе указали на неочевидное последствие атаки США на Венесуэлу
Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?
Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте
Глава Минспорта Дегтярев показал новый олимпийский талисман России
Умер легендарный бригадир БАМа
Русофобия может лишить Эстонию важного чемпионата
Климов прокомментировал заявление Трампа о вывозе Мадуро в США
Появилось видео с сыном Ефремова и 64-летней Розановой на «горячем» отдыхе
США предъявили Мадуро и его жене обвинения
Британия открестилась от операции по свержению Мадуро
Очередь машин у Крымского моста резко выросла
В США раскрыли важную деталь операции по захвату Мадуро
Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.