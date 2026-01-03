«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле

Операция Вооруженных сил Соединенных Штатов в Венесуэле прошла блестяще, заявил президент Дональд Трамп в комментарии для газеты The New York Times. По его словам, американские войска заранее спланировали свои действия. Трамп отметил, что участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».

Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция, — сказал Трамп.

Журналисты также спросили хозяина Белого дома, получил ли он разрешение конгресса на проведение операции в Венесуэле. Однако Трамп лишь сказал, что ответит на данный вопрос на пресс-конференции, которая должна состояться сегодня, 3 января, в 19:00 по московскому времени.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. Через некоторое время Трамп объявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.