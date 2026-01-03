Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:15

«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле

Трамп заявил, что военная операция США в Венесуэле прошла блестяще

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Операция Вооруженных сил Соединенных Штатов в Венесуэле прошла блестяще, заявил президент Дональд Трамп в комментарии для газеты The New York Times. По его словам, американские войска заранее спланировали свои действия. Трамп отметил, что участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».

Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция, — сказал Трамп.

Журналисты также спросили хозяина Белого дома, получил ли он разрешение конгресса на проведение операции в Венесуэле. Однако Трамп лишь сказал, что ответит на данный вопрос на пресс-конференции, которая должна состояться сегодня, 3 января, в 19:00 по московскому времени.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. Через некоторое время Трамп объявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

США
Дональд Трамп
войны
конфликты
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт рекордный «новогодний» гонорар Кадышевой
«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу
Магнитные бури сегодня, 3 января: что завтра, скачки давления, депрессия
Дочь Джигана познакомила родителей со своим парнем
«Диверсии и убийства»: в Госдуме оценили кадровые решения Зеленского
В России обеспокоились судьбой Мадуро после слов Трампа о его «вывозе»
«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери
Прогноз погоды в Москве: чего ждать в январе, надвигаются рекордные холода?
«Обречена быть проклятой»: Кушанашвили напророчил Долиной забвение
Важный объект Венесуэлы получил серьезные повреждения
Гордон призвал не оплакивать пропажу «Вечернего Урганта» из эфира
«Второй Вьетнам»: Лукашенко осудил действия США против Венесуэлы
Шуба с секретом: топ-10 рецептов. Попробуйте — не пожалеете!
В Госдуме оценили возможность помощи Венесуэле со стороны России
В Херсонской области задержали любопытных «журналистов»
Окутанный дымом Каракас попал на видео
Трамп похитил Мадуро? Что стоит за атакой США на Венесуэлу, цели Вашингтона
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
В ЕС сделали громкое заявление об атаке США на Венесуэлу
Раскрыт преемник Мадуро
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.