Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:53

Венесуэла официально подтвердила нападение США

Глава МИД Венесуэлы решительно осудил военную агрессию США

Иван Хиль Пинто Иван Хиль Пинто Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Соединенные Штаты атаковали территорию Венесуэлы, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, под удар попали не только военные, но и гражданские объекты в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию в отношении Венесуэлы.

Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы, — говорится в сообщении.

По данным CNN, взрывы прогремели в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. Очевидцы заметили в Каракасе, предположительно, несколько американских вертолетов.

По словам журналистки телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. При этом Вашингтон отказался комментировать причастность США к ударам по Каракасу. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.

Венесуэла
Каракас
США
конфликты
войны
нападения
