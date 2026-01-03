Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:43

Власти Венесуэлы приняли важное решение на фоне взрывов в Каракасе

Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в Венесуэле

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с атакой на Каракас, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале. По его словам, венесуэльские власти «решительно осуждают военную агрессию США».

Мадуро распорядился о выполнении декрета, объявляющего чрезвычайное положение на всей территории страны, чтобы защитить права населения <...> и немедленно перейти к вооруженной борьбе, — подчеркнул глава МИД.

Ранее в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе заметили бронетехнику. При этом воздушное пространство над страной полностью закрыли. Согласно сведениям сервиса Flightradar24, над государством нет ни одного гражданского самолета.

Взрывы в Каракасе прогремели 3 января около двух часов ночи по местному времени. Их было минимум семь. В некоторых районах города пропало электричество. Целью атаки стали в том числе здание генерального штаба, президентский дворец, военно-морские базы и аэропорт Игуэроте.

Как сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, атаковать Венесуэлу приказал лично президент США Дональд Трамп. По ее словам, глава государства поручил нанести удары по военным объектам. При этом пресс-секретарь Вооруженных сил США отказалась комментировать возможную причастность ВВС страны к удару по Каракасу.

Николас Мадуро
Венесуэла
Каракас
США
взрывы
