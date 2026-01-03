На улицах Каракаса заметили бронетехнику

В столице Венесуэлы Каракасе замечено передвижение бронетехники, видео с ней опубликовали в Сети. На кадрах видно, что боевая машина выведена на улицу в районе президентского дворца Мирафлорес.

В городе прогремели взрывы в субботу, 3 января. По данным издания Efecto Cocuyo, ударам подверглись несколько военных объектов, включая Форт-Тиуну — комплекс, где расположены Министерство обороны страны и командование армии. Также атаке могли подвергнуться авиабаза генералиссимуса де Миранды и военный аэропорт.

Ранее стало известно, что в некоторых районах города отключилось электричество. Взрывов было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

В начале декабря американские спецслужбы впервые атаковали цель на территории Венесуэлы. Удар беспилотником ЦРУ был нанесен по отдаленному причалу. В Белом доме считают, что этот объект использовался преступной группировкой Tren de Aragua для наркотрафика.