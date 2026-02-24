Боец «Орлана» погиб при обстреле ВСУ Белгородской области Гладков: боец подразделения «Орлан» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Боец российского подразделения «Орлан» погиб во время очередной атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в поселке Борисовка Борисовского округа.

В результате детонации FPV-дрона погиб наш боец. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего, — отметил губернатор.

Мужчина, который в момент удара находился рядом, получил проникающее ранение брюшной полости, уточнил Гладков. В тяжелом состоянии его доставили в Борисовскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию, резюмировал руководитель региона.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области более 170 беспилотниками и выпустили свыше 10 боеприпасов за минувшие сутки. По Волоконовскому округу противник выпустил один FPV-дрон. Пострадали девять мирных жителей.

До этого стало известно, что на окраинах Святогорска в ДНР развернулись активные боевые действия. Как подчеркнул глава республики Денис Пушилин, обстановка в районе города остается напряженной, а отдельные населенные пункты приобретают стратегическое значение.