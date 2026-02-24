Более 170 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области более 170 беспилотниками и выпустили свыше 10 боеприпасов за минувшие сутки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали девять мирных жителей.

Так, поселки Октябрьский и Разумное, села Беломестное, Веселая Лопань, Никольское, Новая Деревня, Новая Нелидовка, Отрадное, Старая Нелидовка, Таврово, Чайки и Ясные Зори подверглись атакам 25 дронов. В Таврово в результате детонации БПЛА ранен мужчина, уточнил губернатор.

По Борисовскому округу ВСУ выпустили 12 беспилотников. Ранен мужчина, ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода. Валуйский, Новооскольский, Чернянский и Старооскольский округа атакованы с помощью 27 БПЛА. По Волоконовскому округу ВСУ выпустили один FPV-дрон, поврежден частный дом, резюмировал Гладков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» перешли на усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы с радиусом действия в десятки километров. С их помощью бойцы в короткие сроки определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы.