Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций, сообщается в распространенном МИД Соединенного Королевства документе. Под ограничения попали «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк» и Транскапиталбанк.

В британском внешнеполитическом ведомстве назвали этот пакет самым большим по количеству банков с первых месяцев начала специальной военной операции.

Ранее Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и подписано председателем Каей Каллас. Рестрикции, введенные в 2022 году, сохранят свое действие еще как минимум на год.

До этого экономист Николай Гапоненко заявил, что санкционная политика ЕС обернулась против самого содружества. По его словам, Европа столкнулась с геополитической маргинализацией, а Германия вошла в рецессию. Эксперт отметил, что ограничения не изолировали Россию, а привели к переориентации торговли на Азию и ослаблению ЕС.