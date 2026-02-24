Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:43

Великобритания расширила «черный список» российских банков

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций, сообщается в распространенном МИД Соединенного Королевства документе. Под ограничения попали «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк» и Транскапиталбанк.

В британском внешнеполитическом ведомстве назвали этот пакет самым большим по количеству банков с первых месяцев начала специальной военной операции.

Ранее Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и подписано председателем Каей Каллас. Рестрикции, введенные в 2022 году, сохранят свое действие еще как минимум на год.

До этого экономист Николай Гапоненко заявил, что санкционная политика ЕС обернулась против самого содружества. По его словам, Европа столкнулась с геополитической маргинализацией, а Германия вошла в рецессию. Эксперт отметил, что ограничения не изолировали Россию, а привели к переориентации торговли на Азию и ослаблению ЕС.

